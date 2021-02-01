الغنوشي يطمئنّ على صحة حسين العباسي

اتصل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الأحد، بالأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي للإطمئنان على صحته وذالك بعد الوعكة الصحية التي أصابته مما استوجب نقله للمستشفى، متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان اتحاد الشغل قد طمأن في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يوم أمس الأحد، الجميع على صحة العباسي، مؤكّد أنه محل متابعة طبية ويجري فحوصات ضرورية

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