الغنوشي يعود جرحى العمليّة الإرهابية



زار رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي اليوم الجمعة، المصابين في العمليّة الإرهابية الغادرة التي استهدفت دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية بالبحيرة 2 بمستشفى قوّات الأمن الداخلي في المرسى.

وحيا رئيس البرلمان في بيان لها، صمود القوات الأمنيّة والعسكريّة في مجابهة آفة الإرهاب، داعيا أبناء شعبنا إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانبها ومؤازرتها للقضاء على ما بقي من فلول الإرهابيّين.

وأكدت رئاسة مجلس نواب الشعب أنّه لا مستقبل للإرهاب في بلادنا خاصة مع احياء تونس ذكرى ملحمة بن قردان الخالدة.

ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب القوى الوطنية إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات إعلاء للمصلحة الوطنية.

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