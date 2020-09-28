الغنوشي يعُود النائب أحمد موحى بالمستشفى العسكري بالعاصمة

اخر تحديث : 28/09/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الغنوشي و أحمد موحى

أدّى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مساء اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، زيارة للنائب أحمد موحى الذي يُقيم بالمستشفى العسكري بالعاصمة حيث يخضع للعلاج والمراقبة الطبية بعد تعرّضه فجر اليوم إلى اعتداء خطير بجهة بنزرت.
واطمأنّ رئيس مجلس نواب الشعب على صحّة النائب، معبّرا عن تضامنه معه وتنديده الشديد بهذه العملية الشنيعة، مؤملا له الشفاء العاجل، ومؤكدا على وقوف مجلس النواب الى جانبه واستعداده الدائم لحماية كافة النواب.


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