الغنوشي يقبل استقالة الحبيب خضر

قرّر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي اليوم الجمعة 7 أوت 2020، قبول استقالة مدير ديوانه الحبيب خضر وتكليف أحمد المشرقي المكلف بمأموريّة لدى رئيس مجلس نواب الشعب بالإشراف على تسيير الديوان بالنيابة بداية من اليوم الجمعة 7 أوت 2020.

وكان الحبيب خضر قد تقدّم بطلب استقالته من منصبه يوم أمس الخميس، وقبلها الغنوشي اليوم الجمعة، مشيرا في نص استقالته إلى أنّه طالب منذ تكليفه بإدارة ديوان رئيس البرلمان، أن تكون مهمّته خلال فترة وجيزة لكي يعود لعائلته وإلى مهنته في المحاماة، وبيّن أنّ التوتّرات التي شهدها مجلس نواب الشعب جعلت منه يؤجّل استقالته كي يتحقّق الإستقرار في البرلمان قبل مغادرته.

ودعا خضر النواب في البرلمان إلى أن تكون العطلة البرلمانية مناسبة لهم كي يعدّل جميعهم البوصلة في اتجاه مصلحة البلاد والتعالي عن الخلافات.

كلمات البحث :الحبيب حضر;الغنوشي