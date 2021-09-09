الغنوشي يُقلّص عدد أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة إلى النصف

أدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس، تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف وإدخال تحويرات في بعض المهام.

وسيعرض رئيس الحركة التركيبة الجديدة على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.

والتركيبة المقترحة هي:

1- وسيلة الزغلامي: نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.

2- علي العريض :نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.

3- نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.

4 – العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الإستراتيجي

5- منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي

6- نورالدين العرباوي: المكتب السياسي

7- عبد الفتاح التاغوتي: مكتب الإعلام و الإتصال

8 – محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظمات

9- عبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شؤون العضوية

10- منية الماجري: مكتب المرأة والأسرة

11- زينب البراهمي: المكتب القانوني

12- راشد الكحلاني : مكتب الشباب

13 – محسن السوداني: المكتب الثقافي

14 – عماد الخميري: رئيس الكتلة النيابية

15 – فخري شليق: مكتب الخارج

16 – سفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعة

17 – نزار الحبوبي: مكتب الإنتخابات

18 – رياض الشعيبي: عضو مستشار

19 – أحمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار

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