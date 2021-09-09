الغنوشي يُقلّص عدد أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة إلى النصف

أدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس، تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف وإدخال تحويرات في بعض المهام.
وسيعرض رئيس الحركة التركيبة الجديدة على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
والتركيبة المقترحة هي:
1- وسيلة الزغلامي: نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.
2- علي العريض :نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.
3- نور الدين البحيري: نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي.
4 – العجمي الوريمي: نائب رئيس مشرف على الفضاء الإستراتيجي
5- منذر الونيسي: نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي
6- نورالدين العرباوي: المكتب السياسي
7- عبد الفتاح التاغوتي: مكتب الإعلام و الإتصال
8 – محمد القوماني: مكتب العلاقة بالمنظمات
9- عبد الفتاح تريمش: مكتب الهيكلة و شؤون العضوية
10- منية الماجري: مكتب المرأة والأسرة
11- زينب البراهمي: المكتب القانوني
12- راشد الكحلاني : مكتب الشباب
13 – محسن السوداني: المكتب الثقافي
14 – عماد الخميري: رئيس الكتلة النيابية
15 – فخري شليق: مكتب الخارج
16 – سفيان القاسمي: شباب النهضة بالجامعة
17 – نزار الحبوبي: مكتب الإنتخابات
18 – رياض الشعيبي: عضو مستشار
19 – أحمد قعلول: مدير تنفيذي مستشار
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