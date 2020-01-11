الغنوشي يلتقي أردوغان في اسطنبول

أدّى رئيس حركة النهضة « راشد الغنوشي » عشية اليوم السبت 11 جانفي 2020، زيارة إلى مدينة اسطنبول والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد دار بين الجانبين حوار حول التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها.

وكان اللقاء مناسبة هنأ فيها راشد الغنوشي أردوغان على السيارة التركية الجديدة والتي تعتبر نموذجا يحتذى للصناعات الوطنية.

وجدّد رئيس الحركة دعوة الرئيس أردوغان إلى تشجيع رجال الأعمال الأتراك لزيارة تونس والاستثمار فيها وبعث شراكات مع رجال الأعمال التونسيين.

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