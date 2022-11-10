الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق بسوسة في قضية انستاليغو

حلّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صباح اليوم الخميس، بالمحكمة الابتدائية بسوسة للمثول أمام قاضي التحقيق والاستماع إليه فيما بات يُعرف بقضية « أنستالينغو » المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وللتذكير فقد فتحت النيابة العامة تحقيقا مع 27 شخصا من قياديي حركة النهضة وإعلاميين ورجال أعمال في قضية تتعلق بشركة « أنستالينغو » ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بغسل الأموال والسعي إلى تبديل هيئة الدولة والإساءة إلى رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
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