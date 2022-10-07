الغنوشي: يوم يتحرك الشعب فإن الجيش لن يطلق الرصاص لحماية قيس سعيد

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع الجزيرة نت نُشر يوم أمس الخميس، أن الجيش والأمن التونسيين يقفان في صف الشعب، مضيفا بقوله: « يوم يتحرك الشعب فإن تقديرنا هو أن الجيش الوطني لن يطلق الرصاص لحماية قيس سعيد، وبالتالي عليه ألا يعول طويلا على القوة الصلبة لأنها قوة وطنية جُعلت لحماية الشعب وليست أداة بين يديه للقمع » ، وفق قوله.

وشدد الغنوشي على أن حركة النهضة لا تلعب على أوجاع الناس وإنما تدافع عن مبادئ الثورة لأن الصراع الحالي في تونس هو بين الثورة وقوى الثورة المضادة، وفق تعبيره.

وقال رئيس حركة النهضة إن مشروع الرئيس قيس سعيد هو تأسيس نظام قاعدي على غرار كل الدكتاتوريات التي حامت حول زعامات تختصر الحقائق كلها في شخص واحد مثل القذافي وغيره، على حد قوله.

وأضاف الغنوشي: « سنكون اليوم مبتهجين إذا وجدنا صفقة أخرى لتستعيد تونس ديمقراطيتها » ، مشددا على أن شعار حركة النهضة اليوم ليس العودة للحكم وليس الهدف من المظاهرات التي تقوم بها إسقاط نظام قيس سعيد للعودة للسلطة وإنما هدفها إسقاط الاستبداد للعودة للديمقراطية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس حركة النهضة عن وجود 5 قضايا مثارة ضده جميعها لها صلة بقضايا تبييض أموال وإرهاب وتسفير مقاتلين، مؤكدا أن مصيرها سيكون الفشل المحتّم.

كلمات البحث :الجيش;الغنوشي;قيس سعيد