الغنوشي يُؤكد ضرورة المصالحة بين العائلتين الدستورية والإسلامية

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب « راشد خريجي الغنوشي » اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بقصر باردو شكري البلطي رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري مرفوقا بوفد عن الحزب .

وأكّد رئيس المجلس أهمية المصالحة الوطنية الشاملة ومن ذلك بين العائلتين الدستورية والإسلامية تحت سقف دستور ثورة الحرية والكرامة، مشدّدا على أنّ المصلحة الوطنية تقتضي توريث الأجيال القادمة قيم التسامح والتعايش على أساس المشتركات الوطنية ، بدلا من توريث الأحقاد وتقسيم التونسيين.

وعبّر شكري البلطي والوفد المرافق له عن قناعتهم بحاجة تونس ومستقبلها إلى مصالحة وطنية شاملة تجمع العائلة التونسية الموسّعة من أجل تحقيق المطلوب الوطني.

وأضاف البلطي بأن الحزب الاشتراكي الدستوري قام بمراجعات عميقة وأنه قدّم لرئيس المجلس مشروع قانون يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية حتى تحقيق الهدف منها وهو المصالحة.

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