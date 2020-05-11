الغنوشي يُحوّل تنفيذي النهضة لمكتب «تصريف أعمال»

كشف مصدر مقرب من المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تصريح لوكالة الأناضول التركية مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي « لم يحل المكتب التنفيذي، لكن حوله إلى تصريف أعمال.

وبين المتحدث بأن الغنوشي لم يعلن حلّ المكتب التنفيذي وإنما صرح في نهاية الاجتماع الأخير للمكتب بأنه أصبح مكتبا لتصريف الأعمال.

وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، بأنه من الناحية القانونية الأمر لم يكن حلاًّ للمكتب الذي لا يزال يقود الحركة، مشيرا إلى أن قرار الحل وتعيين مكتب جديد يتطلب عرضه على مجلس الشورى وفق لوائح الحركة.

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