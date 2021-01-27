الغنوشي يُدين بشدّة اعتداء نائبين من الكتلة الديمقراطية على نواب الإئتلاف

أدان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بعد المصادقة على وزراء المشيشي الجُدد، ما صدر عن النّائبين عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشّاهد ومنيرة العيّاري، من عنف لفظيّ واضح تجاه عدد من نوّاب كتلة ائتلاف الكرامة.

ودعا الغنوشي إلى عدم تكرار ذلك، داعيا كل النّوّاب إلى الانضباط للنّظام الدّاخلي والالتزام بمبادئ العمل البرلمانيّ المحترم وأخلاقيّاته العالية.

وأشار الغنوشي إلى أن ذلك يأتي تبعًا للأحداث الّتي شهدها مجلس نوّاب الشعب يوم 7 ديسمبر 2020، وبالرّجوع إلى تقرير فريق التحقيق الذي أذن رئيس المجلس بتكوينه لتحديد المسؤوليّات وبالاعتماد على ما تَوفّرَ من تسجيلات وشهادات.

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