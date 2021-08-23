الغنوشي يُعفي كلّ أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

قرر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاثنين، إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي.
ودعا الغنوشي أعضاء المكتب لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.
كما أكد رئيس الحركة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.
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