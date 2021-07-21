الغنوشي يُغادر المستشفى العسكري

غادر رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم الاربعاء 21 جويلية 2021، المستشفى العسكري بعد أن تلقى العلاج اللازم إثر إصابته بفيروس كورونا.

ووجه الغنوشي، وفق بلاغ نشره مجلس الشعب، شكره للطاقم الطبي وكل العاملين بالقطاع الصحي الذي يسهر على تأمين صحة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، كما وجه تحياته لرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وكل من اتصل به للاطمئنان على صحته من نواب المجلس وشخصيات وطنية ورؤساء برلمانات وسفراء.

وأكد رئيس المجلس في هذا السياق على ضرورة توحد السلط والقوى السياسية في مواجهة هذا الوباء والتسريع بتلقيح المواطنين مع ضرورة إطلاق حملات التلقيح في كل الجهات والا يقتصر الأمر على المراكز العمومية، مشيرا لفعالية وأهمية التلقيح في مواجهة الوباء.

كما ترحم رئيس المجلس على كل من فقدتهم تونس جراء إصابتهم بالفيروس ووجه تعازيه لعائلاتهم، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين .

كلمات البحث :الغنوشي;المستشفى العسكري