الغنوشي يُقرر مقاطعة حضور جلسات استنطاقه والتحقيق معه

أعلن المحامي مختار الجماعي عضو فريق الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن موكله المودع بسجن المرناقية قرر مقاطعة أي استدعاء للحضور لاستنطاقه والتحقيق معه.

وكتب الجماعي: « أصبح استدعاء راشد الغنوشي ضربا من ضروب التنكيل وجاءت مكافحة الأمس لتؤكد ذلك، الغنوشي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة.. هو بسجن ايقافه وانتم افعلوا ما تريدون والله يفعل ما يريد » .

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