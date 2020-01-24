الفخفاخ يُؤكد أنه يستمدّ شرعيّته من شرعية رئيس الجمهورية

قال رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في ندوة صحفية له اليوم الجمعة، إنه يستمد مشروعيته من شرعية رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب بأكثر من 72 بالمائة وكلّفه شخصيا بتشكيل الحكومة.

كما نفى الفخفاخ ما تم الترويج له مؤخرا، بخصوص طلب الرئيس منه إقصاء حزبيْ قلب تونس والدستوري الحر، مؤكدا أنه طلب منه الثقة وشدد على مساندته له في المسار الذي سيتّبعه.

وأعرب الفخفاخ عن رغبته في أن يكون الائتلاف الحكومي منسجما وصادقا لدعم الحكومة.

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