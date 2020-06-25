الفخفاخ: «إلي يحب يضرب مصداقيتي نقلو يبطى شوية»

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مداخلة له بالبرلمان اليوم الخميس، أنه في صورة ثبوت ارتكابه لأي إخلال أو تجاوز فإنه سيستقيل من منصبه، مضيفا بقوله، إلي يحب يضرب مصداقيتي ونزاهتي نقلو يبطى شوية » .

وقال رئيس الحكومة إنه لدى توليه الحكومة استشار خبراء في القانون حول المطلوب منه قانونيا فاعلموه بضرورة التصريح بكل ما يملكه وهو ما فعله حيث قدم كل ما يملكه بالوثائق، مستغربا ما يتم ترويجه من اكتشاف معطيات لأن كل المعطيات التي تم التصريح بها موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد.

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