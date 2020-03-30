الفخفاخ: استكمال السنة الدراسية والجامعيّة سيحترم مبدأ تكافؤ الفرص

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2020، على جلسة عمل وزارية حول الاستعدادات الجارية لإستكمال السنة الدراسية والجامعيّة والتكوينية في أفق إنهاء قرار الحجر الصحي الشامل أو التمديد فيه.

وفي هذا الإطار، قدّم وزراء التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل لرئيس الحكومة السناريوهات المقترحة من كل وزارة في صورة تواصل الدروس عن طريق المنظومات الافتراضية والقنوات التلفزية لتلافي النقص الحاصل في البرامج وضمان إستكمال التحصيل العلمي لكل التلاميذ والطلبة، بالاضافة الى حصيلة لقاءات كل وزارة مع مختلف الاطراف الاجتماعية والخبراء حول أفضل آليات إستكمال السنة الدراسية.

و أكد رئيس الحكومة في هذا الاطار على أن استكمال السنة الدراسية والجامعيّة والتكوينية يتم وفق احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مشدّدا على ضرورة العمل على تنظيم الإمتحانات الوطنية في افضل الظروف الصحية والأمنية و الإجتماعية.

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