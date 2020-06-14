الفخفاخ: التداين الخارجي انتهى

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار مباشر مشترك على قناة التاسعة وإذاعة موزاييك أف أم مساء اليوم الأحد، أنه اتخذ قرارا بوقف التداين الخارجي .

وبين الفخفاخ بأن المديونية الخارجية كانت في حدود 30 بالمائة حين غادرت الحكومة في 2013، لكن اليوم بلغت نسبة التداين 60 بالمائة.

وأكد الفخفاخ أننا سنقوم بخلاص ديوننا الخارجية هذه السنة ونُعيد هيكلة ديوننا الداخلية.

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