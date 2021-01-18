الفخفاخ: التطرق لتضارب المصالح في جلسة علنية تدخّل صريح في القضاء

اعتبر رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، أن التطرق لموضوع تضارب المصالح اليوم في جلسة علنية بالبرلمان تزخر بالمغالطات من قبيل التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية وتدخّل صريح في سير القضاء كما أنه يمثل اعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء.

وشدد رئيس الفخفاخ على أن المواضيع المثارة اليوم في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ومنها التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي صدر منذ شهر أوت الماضي، قد تعهد بها القضاء وهو المؤهل وحده للبت فيها.

وأعلن الفخفاخ أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة.

كلمات البحث :البرلمان;الفخفاخ;جلسة علنية