الفخفاخ: التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى 3 ماي ومواصلة حظر الجولان بهذا التوقيت

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار له مساء اليوم الأحد، 19 أفريل 2020، أنه تقرر التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية يوم 3 ماي المقبل.
وقال الفخفاخ إنه تم الاتفاق على مواصلة حظر الجولان ولكن بتوقيت جديد، من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.
وبين الفخفاخ بأنه سيتم انطلاقا من يوم 4 ماي إقرار الحجر الصحي الموجه .
وأعلن رئيس الحكومة بأنه تم توزيع إعانات اجتماعية على مليون شخص في تونس، فيما تم إلى حد اليوم إجلاء 18 ألف تونسي إلى بلادنا .
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