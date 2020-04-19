الفخفاخ: الحجر الصحي الموجه سينقسم وفق قطاعات وجهات وفئات

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار على اقناة الوطنية الأولى وحنبعل مساء اليوم الأحد، أنه سيتم إقرار الحجر الصحي الموجه انطلاقا من يوم 4 ماي المقبل يتميز بإسناد أكثر تراخيص تنقل باحترام كراسات شروط، وسيكون وفق قطاعات وجهات وفئات .

وبين رئيس الحكومة بأنه سيتم تقسيم ذلك حسب تفشي الوباء في الجهات، وحسب الفئات العمرية ليتم منع فئات من الخروج وحسب القطاعات.

وتنقسم القطاعات إلى 3 قطاعات هامة من بينها الغذاء والمواد الصحية والقطاعات الاستراتيجية التي تندرج في المنافسة العالمية كقطاع النسيج ومكونات السيارات وقطاعات البنية التحتية والمهن.

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