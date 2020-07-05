الفخفاخ: الحرب على الإرهاب متواصلة وهي أولوية مطلقة في سياسة الحكومة

أجرى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأحد 05 جويلية 2020، زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة بنابل مرفوقا بوزير الداخلية وآمر الحرس الوطني.

واطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على جاهزية الوحدة المختصة في مكافحة الارهاب وظروف عمل إطاراتها والوسائل اللوجستية والتقنية الموضوعة على ذمتها.

وأثنى رئيس الحكومة على مجهودات الوحدة في مجابهة الارهاب من خلال العمليات الإستباقية والنوعية التي قامت بها في مختلف جهات البلاد منذ سنة 2011، مثمنا في ذات السياق دور المؤسسة الأمنية بكل وحداتها في الذود عن حرمة الوطن والتصدي لأعداء تونس وضمان أمن التونسيّات والتونسيّين من خلال مقاومة كل اشكال الجريمة.

و أكد رئيس الحكومة على أن الحرب على الارهاب متواصلة بلا هوادة وأنّها تبقى أولوية مطلقة في سياسة الدولة، مشددا على ضرورة محافظة المؤسسة الأمنية على أعلى درجات الجاهزية في كل الظروف والمراحل التي تمر بها البلاد.

كما دعا الفخفاخ إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية.

وشدّد إلياس الفخفاخ على دعم الحكومة المطلق للمؤسسة الأمنية وحرصها على تحسين الاطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل كل القوات الحاملة للسلاح وذلك قصد تعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب.

ومثّلت الزيارة أيضا مناسبة حضر خلالها رئيس الحكومة عملية تدريب ميدانية لقوات الوحدة المختصة.

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