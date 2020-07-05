الفخفاخ: الحرب على الإرهاب متواصلة وهي أولوية مطلقة في سياسة الحكومة

أجرى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأحد 05 جويلية 2020، زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة بنابل مرفوقا بوزير الداخلية وآمر الحرس الوطني.
واطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على جاهزية الوحدة المختصة في مكافحة الارهاب وظروف عمل إطاراتها والوسائل اللوجستية والتقنية الموضوعة على ذمتها.
وأثنى رئيس الحكومة على مجهودات الوحدة في مجابهة الارهاب من خلال العمليات الإستباقية والنوعية التي قامت بها في مختلف جهات البلاد منذ سنة 2011، مثمنا في ذات السياق دور المؤسسة الأمنية بكل وحداتها في الذود عن حرمة الوطن والتصدي لأعداء تونس وضمان أمن التونسيّات والتونسيّين من خلال مقاومة كل اشكال الجريمة.
و أكد رئيس الحكومة على أن الحرب على الارهاب متواصلة بلا هوادة وأنّها تبقى أولوية مطلقة في سياسة الدولة، مشددا على ضرورة محافظة المؤسسة الأمنية على أعلى درجات الجاهزية في كل الظروف والمراحل التي تمر بها البلاد.
كما دعا الفخفاخ إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية.
وشدّد إلياس الفخفاخ على دعم الحكومة المطلق للمؤسسة الأمنية وحرصها على تحسين الاطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل كل القوات الحاملة للسلاح وذلك قصد تعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب.
ومثّلت الزيارة أيضا مناسبة حضر خلالها رئيس الحكومة عملية تدريب ميدانية لقوات الوحدة المختصة.
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