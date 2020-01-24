الفخفاخ: الحكومة لن تتجاوز 25 وزيرا وستُمثَّلُ فيها المرأة والشباب تمثيلاً حقيقيًّا

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، أن الفريق الحكومي الذي سيُشكله لن يتجاوز 25 حقيبة وزارية، مشيرا إلى أنه سيتم فيه تمثيل المرأة والشباب تمثيلا حقيقيا.

وأوضح الفخفاخ بأن الحكومة ستكون سياسية مصغرة من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية وستضم كفاءات عالية مستوعبة لدقة المرحلة .

وبين الفخفاخ بأنه قام في المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة بتسييج الحزام السياسي على قاعدة مشتركة للأهداف، على أن يدخل معه خلال الأسبوع القادم في مرحلة التفاوض حول البرنامج الذي سيتم اعتماده، وسيقوم بإيصال فكرته وتصوره للحكومة إلى هذه الأحزاب التي يمكن أن تضم شخصيات من الأحزاب والكفاءات الوطنية .

كلمات البحث :الحكومة;الفخفاخ;حقيبة وزارية