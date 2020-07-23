الفخفاخ: النهضة وقلب تونس وشبكة مصالح وراء إسقاط حكومة الإصلاح

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ في حوار على إذاعة إكسبراس أف أم اليوم الخميس، أن حركة النهضة وحزب قلب تونس وشبكة مصالح وراء إسقاط حكومة الإصلاح، معتبرا أن النهضة ترى الحكم غنيمة مقابل ولاءات وامتيازات دون الاهتمام بمصلحة البلاد.

وأشار الفخفاخ إلى أن حركة النهضة وقبل أسبوعين من استقالته عرضت عليه صفقة لمواصلة مهامه على رأس الحكومة تتمثل في قبوله بإدخال أطراف للحكم لكنه رفض الانسياق وراء كذبة ومكافحة كورونا والوحدة الوطنية.

كلمات البحث :النهضة;حكومة;قلب تونس