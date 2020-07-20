الفخفاخ: الوضعية الصحية تقتضي رفع أعلى درجات اليقظة

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لتقييم الوضع الصحي في ظلّ تداعيات أزمة الكورونا.

وأكد رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس أن الوضعية الصحية بالبلاد تقتضي المتابعة ورفع أعلى درجات اليقظة في ظل عودة تسجيل حالات وافدة و أخرى محلية ، موصيا في هذا الاطار بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية في كل نقاط العبور و بالبروتكول الصحي المعلن .

وشدّدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تصريح لها عقب اشغال المجلس، على اهمية التنسيق بين مختلف الهيئات و الهياكل لمتابعة تطورات انتشار جائحة الكورونا على اثر ما تم تسجيله من تراخي وتراجع في التقيّد بالإجراءات في الفترة الأخيرة مما انجرّ عنه ارتفاع في عدد الإصابات.

من جهته، أفاد وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو أن حالات الإصابة بالفيروس شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة كما تم تسجيل حالات محلية وأخرى وافدة داعيا التونسيين إلى ضرورة التعايش مع الفيروس مع الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية.

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