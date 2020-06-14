الفخفاخ: انتصرنا على انتشار فيروس كورونا

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار مباشر مشترك على قناة التاسعة وإذاعة موزاييك أف أم مساء اليوم الأحد، أن تونس انتصرت على انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الحفاظ على كل ما أُنجز.

وشدد رئيس الحكومة على أن تونس انتصرت على وباء عالمي تقدم له العالم بكل إمكانياته، مضيفا بقوله « يجب أن نتعلم أن نفرح بما حققناه لأن ما حدث في بلادنا ليس أمرا سهلا .. الفاتورة كانت يمكن ان تكون أكبر بكثير » .

وأكد الفخفاخ أن تونس خرجت من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج هامة جداً على المستوى الصحي، بفضل الوحدة الوطنية، وتظافر الجهود بينها وبين الشعب التونسي الذي إلتزم بالحجر الصحي الذاتي.

ورجح الفخفاخ عدم تطور الأمور إلى السلبي، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة.

كلمات البحث :الفخفاخ;الكورونا;انتشار