الفخفاخ: انطلقنا في الإصلاح الحقيقي ويجب النأي بالإدارة عن التوظيف السياسي

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الإثنين 3 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة، أن عمر الحكومات لا يحتسب بالمدة وإنما برصيد الانجازات وأن التاريخ سيذكر لهذه الحكومة نجاحها في إدارة أزمة الكورونا.

وتوجه الفخفاخ بعبارات الشكر و التقدير الى كل أبناء الادارة التونسية مركزيا وجهويا باعتبارهم صمام أمان وضمانة لاستمرار الدولة وأساس تواصل خدمات المرفق العام، مشددا على ضرورة النأي بالإدارة عن التوظيف السياسي، مبرزا حرص حكومتة على تغيير مسار البلاد خصوصا عبر تحييد الادارة عن الولاءات الحزبية وارساءالحوكمة والشفافية، وقال متوجها لأبناء الإدارة وبناتها: « قدركم ان تواصلوا رسالتكم « .

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة حاجة البلاد إلى استقرار السلطة التنفيذية باعتبار ما تستوجبه دقة الوضع وحساسيته من مناخات مستقرة، قائلا: « انطلقنا في الاصلاح الحقيقي، و لابد من المواصلة على نفس المنهج لتحقيق انتظارات التونسيين ومطالبهم في الدولة الاجتماعية العادلة بين كل الجهات والفئات .

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