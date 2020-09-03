الفخفاخ: دوائر النفوذ المالية استثمرت في المؤسسات الديمقراطية وشوهتها

أكد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ في كلمة له خلال موكب تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة الجديدة هشام المشيشي اليوم الخميس، أن تونس اليوم ينخر جسمها الفساد الذي استشرى وأصبح يُقال فيه دولة الفساد باقية، موضحا بأن تونس تُهددها الفئوية ونزعة ترجيح المصالح الضيقة الشخصية والفئوية والجهوية

وقال الفخفاخ إن المال ودوائر النفوذ المالية استثمرت في المؤسسات الديمقراطية الهشّة من البرلمان والإعلام والهيئات المستقلة والإدارة والجمعيات والأحزاب فشوهوها ولوثوها وحولوا الحلمة الديمقراطية ما أصبح يُمثل خطرا على الدولة ومكتسباتها.

كما أشار الفخفاخ إلى تدخّل أطراف خارجية في تونس وقدرتها على تحريك الوضع الداخلي من خلال أدوات وعناصر تابعة لها .

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