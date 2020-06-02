الفخفاخ: تونس نجحت في السيطرة على إنتشار وباء كورونا

أشرف رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 02 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل مع عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بحضور كلّ من وزير المالية ووزيرالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي وعدد من وزراء المالية السابقين والخبراء الاقتصاديين والماليين.

وأكّد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء سياسة الحكومة الإقتصادية وتكريس خيار التشاركية الذي تنتهجه مع مختلف الأطراف، مذكّرا في نفس الإطار بأنّه تمّ الاستئناس بمقترحات عديد الخبراء في الإجراءات الاقتصادية التي تم إتخاذها قصد مجابهة أزمة الكورونا.

كما أفاد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مستهلّ الجلسة أنّ تونس نجحت في السيطرة على إنتشار وباء كورونا، مضيفا أن المرحلة القادمة تقتضي المحافظة على الوحدة الوطنية لكسب الرهانات المطروحة سواء على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

ويجدر الإشارة إلى أنّ جلّ المشاركين في اللقاء أجمعوا على صعوبة ودقّة الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد وذلك بالنظر إلى التراكمات المنجرّة عن الفترات السابقة والتّي ساهمت في تعميقها أزمة الكورونا، كما قدّموا جملة من المقترحات المتعلّقة بالإصلاحات العاجلة التي ينبغي إدراجها صلب مخطّط الإنعاش الاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يمكن برمجتها ضمن المخطط التنموي للسنوات الخمس القادمة.

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