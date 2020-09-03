الفخفاخ: حالما أنزع جبة الدولة سأُجيب على التشويه والمغالطات التي طالتني

أكد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها خلال موكب تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي اليوم الخميس، أنه سيُجيب على التشويه والمغالطات التي طالته شخصيا بالتفاصيل حالما ينزع جبّة الدولة التي كان حاملا لها.

وقال الفخفاخ إنه سيأتي يوم يقف فيه التونسيون على زيف هذه المغالطات وكذبها، معبرا عن فخره واعتزازها بترأسه الحكومة والعمل مع فريقه الوزاري لخدمة تونس .

ودعا الفخفاخ إلى استنهاض همم الجميع، مشددا على أن الوطن بصدد الضياع إلى أيادي الانتهازيين وقد حان الوقت لتحرك القوى الوطنية .

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