الفخفاخ: حوالي 200 مصاب بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الخميس 26 مارس 2020 في الجلسة العامة المنعقدة في البرلمان ان عدد مصابي فيروس كورونا في تونس وصل الى حوالي 200 اصابة .

وقال الفخفاخ إن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من مجهودات للحد من انتشار الفيروس، داعيا التونسيين إلى احترام إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام للتوقي من تفشيه.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة فرض القانون واتخاذ كل الإجراءات ضد كل مخالف.

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