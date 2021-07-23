الفخفاخ حول تبرأته من تضارب المصالح: الملف ما يزال بين يدي القضاء

أكد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتبرأته في قضية تضارب المصالح لا اساس له من الصحة.

وشدد الفخفاخ على أن الموضوع لا يزال بين يدي القضاء ويسير بطريقة عادية.

كما توجه الفخفاخ بالشكر لكل من تعاطف معه، مضيفا « إن شاء الله سيرجع الحق لأصحابه » .

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