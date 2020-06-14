الفخفاخ: راقبنا التونسيين عبر شرائح هواتفهم خلال فترة الحجر الصحي

قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار له مساء اليوم الأحد، إنه تمت مراقبة التونسيين عبر شرائح هواتفهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل بهدف كشف أماكن وجودهم ومدى التزامهم بالحجر وابتعادهم عن التجمهرات وذلك في كنف احترام القانون.

وبين الفخفاخ بأن هيئة النفاذ إلى المعلومة صادقت على إجراء مراقبة أماكن تواجد التونسيين عبر شرائح الهاتف الجوال دون الإطلاع عن هويات المواطنين.

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