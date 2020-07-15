الفخفاخ: سأواصل تحمل مسؤولياتي كاملة وحذارِ ممّن يُحاول الإضرار بأمن البلاد

أعلنت رئاسة الحكومة في بيان لها عشية اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة قدم اليوم إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، وذلك اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات.

كما عبر الفخفاخ للرئيس أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، محذرا كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان.

كلمات البحث :أمن;استقالة;الفخفاخ