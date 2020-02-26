الفخفاخ: سنتصدى بكل قوة للمحتكرين والمتلاعبين بقفة التونسي

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها بالبرلمان خلال جلسة منح الثقة لحكومته اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستتصدى للمحتكرين والمتلاعبين بقفة التونسي مع تسليط الرقابة الصارمة لمسالك التوزيع وردع المحتكرين والتأكيد على دور الدولة الاجتماعي في مقاومة الفقر .

كما تعهد الفخفاخ بحماية المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة عبر تقديم حلول عملية لدعمها مع الوقوف إلى جانب المصدرين وتبسيط الإجراءات الإدارية لهم.

ووجه الفخفاخ الدعوة للمستثمرين للايمان ببلادهم والتطوير في كل المجالات، مشددا على أن النسيج الاقتصادي ثروة قوية .

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