الفخفاخ: لا مجال للعبث بالمال العام ولن نتسامح مع الفساد السياسي مستقبلا

تعهد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، خلال جلسة منح الثقة للحكومة، أنه سيتصدّى لجميع منافذ العبث بالمال العام والصفقات العمومية والمحاباة والرشوة والفساد، مشيرا إلى أن الرد سيكون واضحا وقويا ورادعا لكل من يتصور بأن للفساد مستقبل للبلاد.

كما جدد الفخفاخ التزامه باستقلالية القضاء، مشددا على أن مكافحة الفساد ستكون أولوية السياسة الجزائية للدولة، وأنه لن يتسامح مع الفساد السياسي في المستقبل.

كما تعهد الفخفاخ بتعزيز وتدعيم تمثيلية المرأة التونسية في مراكز القرار في المستقبل، مؤكدا أنه لأول مرة يتم تعيين وزيرة على رأس وزارة سيادة في إشارة إلى وزارة العدل التي تم اقتراح ثريا الجريبي لهذه الحقيبة.

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