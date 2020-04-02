الفخفاخ: سنقوم بإجلاء 2100 تونسي عالقين في الخارج

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار صحفي أدلى به للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إجلاء حوالي 2100 تونسي عالقين في الخارج، 470 منهم عبر الجو .

وقال رئيس الحكومة إنه سيتم إجلاء كل التونسيين العالقين في الخارج حتى من هم مقيمون ووضعهم المالي لا يسمح لهم بالبقاء هناك.

وقال الفخفاخ إنه تم تخصيص أجنحة للكوفيد + في السجون، مشيرا إلى أن الحكومة تسير نحو التخفيف من السجون وأماكن الإيقاف للتقليل من اكتظاظ السجون.

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