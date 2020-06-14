الفخفاخ: طلبت من أعضاء حكومتي عدم الظهور في وسائل الإعلام غير القانونية

أعلن رئيس الحكومة في حوار مباشر مساء اليوم الأحد 14 جوان 2020، أنه طلب من وزراء حكومته عدم الظهور في وسائل الإعلام غير القانونية لإرجاع « هيبة الدولة » ، مؤكدا أنه أصدر في الغرض عددا من المناشير.

وأكد الفخفاخ أن مسألة القنوات التلفزية غير القانونية محل اهتمامهم، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية بصدد النظر في الموضوع مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري .

وأكد الفخفاخ أن أعضاء حكومته مناضلون يعملون في لحمة تامة، مشيرا إلى غياب اللحمة في البرلمان.

وشدد الفخفاخ على ضرورة ان تلعب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية دورهما عبر محاسبة كل خارج عن القانون والقضاء على آفة الإفلات من العقاب.

كلمات البحث :الفخفاخ;حكومة;وسائل الإعلام