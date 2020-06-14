الفخفاخ: «لن نغامر بالبلاد ونصل بها للفلسة ونجموا نقصوا في الشهاري»

اخر تحديث : 14/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الفخفاخ

شدد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار مباشر مشترك على قناة التاسعة وإذاعة موزاييك أف أم مساء اليوم الأحد، على أن الحكومة لن تُغامر بالبلاد وتقودها نحو الإفلاس وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بعهودها وخلاص أجور موظفيها.

وأشار رئيس الحكومة إلى إمكانية « التنقيص في شهاري الوظيفة العمومية » ، مشيرا إلى أن وضعية المالية العمومية حرجة جدا ما يستوجب عدم المواصلة على نفس المنهج الموجود.


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