الفخفاخ: لن يتم قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين

قرر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة له اليوم السبت، لدعم مخزوننا الاستراتيجي توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

وأشار الفخفاخ إلى أن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية للتتبعات في الجرائم المالية، مع العمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.

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