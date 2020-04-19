الفخفاخ: مازلنا في المد التضامني وسنُقبل على مرحلة تضحيات تتطلب مساهمة الجميع

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار للقناة الوطنية وقناة حنبعل مساء اليوم الأحد، أننا في تونس مازلنا في مرحلة المد التضامني، معتبرا أن اقتطاع يوم عمل لشهر أفريل للعاملين في القطاع العام والخاص يندرج ضمن التبرع وليس اقتطاعا.

وقال الفخفاخ إن مرحلة تضحيات ستدخل فيها تونس بعد تقييم شامل تتطلب من الجميع المساهمة في مرحلة البناء.

وبين الفخفاخ بأنه سيتم مع بداية ماي وضع تصورات لتعبئة موارد الدولة.

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