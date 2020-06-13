الفخفاخ من جندوبة: نعمل على تجاوز صعوبات قطاع الفلاحة في الجهة

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخاخ في تصريح اعلامي بمناسبة زيارته إلى ولاية جندوبة اليوم السبت، أن القطاع الفلاحي ركيزة أساسية للسيادة الوطنية و للأمن الغذائي القومي مذكرا بدور الفلاحة و الفلاحين و المنتجين في معاضدة مجهود الدولة في مقاومة جائحة الكورونا خاصة خلال فترة الحجر الشامل والحجر الصحي الموجه لا سيما فيما لعبه اهل القطاع من دور في المحافظة على انتظام تزويدد السوق بكل المنتوجات الفلاحية الاساسية.

و اضاف رئيس الحكومة ان إصلاح قطاع الفلاحة و الإستثمار في تطوير اليات الانتاج و فتح اسواق التصدير و خلق صناعة فلاحية متطورة تستقطب الشباب وحاملي الشهادات العليا و أصحاب المؤسسات كلها تمثل أولويات الحكومة في رسمها للمنوال التنموي الجديد.

و أبرز الفخفاخ بأن الحكومة تحرص على تجاوز الاشكاليات التي تعترض المنظومة الفلاحية بجهة جندوبة وخاصة المتعلقة منها بالمياه و بالبنية التحتية ودفع الإستثمارات العمومية و الخاصة و المشتركة.

كلمات البحث :الاستثمار;الدولة;الفخفاخ;جندوبة