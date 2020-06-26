الفخفاخ: نحن أبناء التظاهرات ولن نسمح يوما بقمع الإحتجاجات السلمية

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في إجابته على مداخلات النوّاب خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول فترة الـ 100 يوم من العمل الحكومي فجر اليوم الجمعة، أن ما وقع في الكامور من تعاطي أمنيّ لم يكن الهدف منه قمع الإحتجاجات ولكن لابدّ من حماية المؤسسات السياديّة.

وقال الفخفاخ « نحن أبناء التظاهرات ولن نسمح يوما أن يقع قمع الإحتجاجات السلمية والمطالب الشرعيّة » ، مشيرا إلى أن مشكلة التشغيل الهشّ على غرار عمّال الحضائر سينتهي قبل نهاية عهدة هذه الحكومة مؤكدا أنه لا مجال للمزيد من الحلول الترقيعية ولا بد من الخوض في الاصلاحات الفعليّة، على حد تعبيره.

وبين الفخفاخ بأن الحكومة وضعت 7 مشاريع وطنية كبرى كركائز لمنوال التنمية الجديد، أحد هذه المشاريع متعلّق بالفلاحة، مؤكدا أننا اليوم في تونس نستطيع تلبية حاجياتنا الداخلية الفلاحية ومن الممكن التوجه لتصدير المنتوج الفلاحي التونسي.

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