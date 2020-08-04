الفخفاخ: نستعدّ لموجة محتملة من كورونا خلال سبتمبر وأكتوبر وهذه ملامح الإستراتيجية المقبلة

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء 04 أوت 2020، من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة عن تفعيل قاعة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا لمتابعة تطور الوضع الوبائي للفيروس في تونس واتخاذ إجراءات التوقي والمتابعة اللازمة.

وأكد رئيس الحكومة أن تفعيل قاعة العمليات سيكون بصفة جزئية بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعات التقليدية مذكرا بأن هذا القرار يأتي بعد تفعيل لجنة الحجر الصحي وتفعيل اللجنة العلمية بوزارة الصحة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الوضع الوبائي في تونس تحت السيطرة خصوصا وأن أغلب الحالات هي حالات وافدة تزامنت مع دخول اكثر من 200 ألف وافد من السياح والتونسيين بالخارج مضيفا ان السلط الصحية تتابع بدقة كل تطورات الحالة الوبائية سواء بالنسبة للحالات الوافدة أو المحلية.

وأبرز رئيس الحكومة أن الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا ستعمل على متابعة الوضع الوبائي خلال شهر اوت الذي يسجل أعلى نسبة للوافدين من الخارج والاستعداد لموجة محتملة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مضيفا أن الاستراتيجية المقبلة تقوم أساسا على التعايش مع الوباء عبر الرفع في إجراءات الوقاية، من حمل للكمامات وتباعد جسدي، والاستباق وتفعيل الهياكل المشرفة من قاعة عمليات وهيئات مختصة.

وحذّر رئيس الحكومة من حالة التراخي والتسيب في مواجهة هذا الوباء خصوصا أن الفيروس مازال منتشرا بصفة كبيرة في العالم داعيا إلى الحذر واليقظة بعيدا عن الهلع.

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