الفخفاخ وأعضاء من الحكومة يُؤدون واجب العزاء لعائلة الفقيد حمادي العقربي

اخر تحديث : 22/08/2020

الفخفاخ وعدد من أعضاء الحكومة يُؤدون واجب العزاء لعائلة حمادي العقربي

تحول رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم السبت 22 أوت 2020، مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة على غرار وزير المالية ممدس نزار يعيش ووزيرة الشباب والرياضة أسماء السحيري إلى منزل فقيد الرياضة التونسية حمادي العقربي بصفاقس حيث قدّم واجب العزاء لعائلته واستحضر بالمناسبة مناقب الفقيد وإسهاماته في اشعاع كرة القدم التونسية.
ويعتبر حمادي العقربي أحد أبرز المساهمين في نحت ملحمة كأس العالم في الأرجنتين سنة 1978.


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