الفخفاخ وأعضاء من الحكومة يُؤدون واجب العزاء لعائلة الفقيد حمادي العقربي

تحول رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم السبت 22 أوت 2020، مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة على غرار وزير المالية ممدس نزار يعيش ووزيرة الشباب والرياضة أسماء السحيري إلى منزل فقيد الرياضة التونسية حمادي العقربي بصفاقس حيث قدّم واجب العزاء لعائلته واستحضر بالمناسبة مناقب الفقيد وإسهاماته في اشعاع كرة القدم التونسية.

ويعتبر حمادي العقربي أحد أبرز المساهمين في نحت ملحمة كأس العالم في الأرجنتين سنة 1978.

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