الفخفاخ والطبوبي يبحثان فترة ما بعد أزمة كورونا

اخر تحديث : 13/04/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الفخفاخ والطبوبي

إلتقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الإثنين 13 أفريل 2020، بقصر الحكومة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وتناول اللقاء الوضع الاجتماعي العام بالبلاد في ظلّ الظرف الوبائي الإستثنائي وفترة ما بعد أزمة كورونا
وقد تمّ الإتفاق على مزيد التشاور حول جملة من القضايا الإجتماعية والصحية وفي أولويات الإستقرارالإجتماعي والعناية بالفئات الهشة والفقيرة ووضعيات المتقاعدين والصناديق الإجتماعية.
وشدّد الطبوبي عقب لقاءه رئيس الحكومة على ضرورة تضافر الجهود في هذا الظرف الذي يتطلب أكثر عدالة اجتماعية بما يمكـّن من تجاوز التداعيات الإجتماعية للأزمة.


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