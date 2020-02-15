الفخفاخ وسعيّد يُقرران استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في نقطة إعلامية مساء اليوم السبت، أنه قرر مع رئيس الجمهورية قيس سعيد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا .

وجاء ذلك اثر قرار حركة النهضة الانسحاب قبل ساعة من الاعلان الرسمي عن تركيبة الحكومة التي تم الاتفاق بشانها بسبب عدم تشريك قلب تونس مما يضغ البلاد أمام وضعية صعبة، على حد تعبيره.

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