الفخفاخ يدعم ملف الترشح التونسي لعضوية المحكمة الجنائية الدولية

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صباح اليوم الخميس 18 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مرشح تونس لعضوية المحكمة الجنائية الدولية أستاذ القانون الدولي العام بالجامعة التونسية هيكل بن محفوظ.

وأكد رئيس الحكومة دعمه الكامل لهذا الترشح التونسي وذلك لأول مرة منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع بذل الجهود التي تضمن أوفر الحظوظ لإنجاحه، معربا أيضا عن دعم تونس لقيم العدالة الجنائية، والتصدي للافلات من العقاب وحماية حقوق الانسان.

وفي تصريح له، أفاد هيكل بن محفوظ أنه قدم لرئيس الحكومة الملامح العامة لمسار الترشح وبرنامج العمل وخطة الترويج للملف التونسي، وأضاف أن ملف الترشح التونسي للمحكمة الجنائية الدولية حـُظي بقبول رئيس الجمهورية وبدعمه بما يتماشى مع العمل على صعيد الدبلوماسية الدولية.

وجدير بالذكر أن تونس انضمت رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 24 جوان 2011.

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