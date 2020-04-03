الفخفاخ يدعو إلى تسريع إيصال المساعدات الإجتماعية لمستحقيها

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم الجمعة، بدار الضيافة بقرطاج على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وتناول مستجدات الأوضاع الصحية والإجتماعية ونسق التزويد في الأسواق ومدى توفّر الحاجيات الأساسية للمواطنين في كل الجهات.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تنسيق كل الجهود لتطبيق إحترام الحجر الصحي، مشدّدا على تسريع إيصال المساعدات الإجتماعية لمستحقيها وفق الآجال والآليات المعلنة وفي كنف إحترام الاجراءات الصحية والوقائية الضرورية.

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