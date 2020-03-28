الفخفاخ يدعو المسؤولين لمراجعته وجوبا قبل اتخاذ أي تدابير

دعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في منشور وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا في تونس.

وطالب الفخفاخ بعدم اتخاذ تدابير خارج إطار القرارات التي يتم الإعلان عليها من طرف الحكومة، مع ضرورة ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبًا وبصفة مسبقة في صورة اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات أخرى من قبلهم.

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